Названо число стран, которые примут участие в конференции по Украине

Более 70 стран примут участие в конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Об этом сообщил руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо, передает «Прайм».

Он отметил, что речь идет о странах, которые уже прислали свой ответ по поводу участия в конференции.

Напомним, что инициатором конференции выступил Киев с целью утверждения «формулы мира» Владимира Зеленского. Россию на нее не приглашали, но Москва в любом случае не станет принимать в ней участие, поскольку ее целью является «продавливание нежизнеспособной» концепции достижения мира, которая не учитывает интересов РФ. Также от участия в конференции отказались Бразилия и ЮАР. Всего на нее пригласили делегации 160 государств. Ожидается, что в конференции примут участие 120 из них.