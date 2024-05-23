Всех представителей АдГ исключили из правой фракции в Европарламенте

Правая фракция в Европарламенте "Идентичность и демократия" исключила из своего состава всех представителей партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом пишет газета Die Welt.

По информации издания, партии "Лига" (Италия), "Национальное объединение" (Франция), "Фламандский интерес" (Бельгия) и "Свобода и прямая демократия" (Чехия) проголосовали за соответствующее предложение главы фракции Марко Занни. Ранее сообщалось, что отказ от ответа будет расцениваться как согласие. Датская народная партия не участвовала в голосовании и поэтому считается проголосовавшей за. Для исключения членов парламентской группы необходимо абсолютное большинство - пять делегаций должны дать свое согласие.

АдГ намерена обжаловать это решение.

Ранее агентство DPA со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ сообщило, что руководство правой фракции "Идентичность и демократия" хочет исключить всех девятерых представителей "Альтернативы для Германии". Этот шаг является следствием череды скандалов вокруг политика от АдГ Максимилиана Кра. Сначала из фракции хотели исключить только его.

Во второй половине мая Кра в интервью итальянской газете La Repubblica признался, что не считает, что следует "автоматически зачислять в преступники любого, кто носил форму СС". В конце апреля Генпрокуратура ФРГ сообщила, что помощник Кра в Европарламенте задержан в Дрездене по подозрению в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Позже прошли обыски в брюссельском бюро евродепутата. Теперь же руководство фракции разослало ходатайство об исключении всех представителей партии, входящих в политическую группу. В тексте говорится о "череде инцидентов с участием господина Кра и, следовательно, германской делегации, которые навредили репутации" фракции.

Фракция "Идентичность и демократия" была создана 13 июня 2019 года в качестве преемницы Европейского альянса народов и наций. На выборах в Европарламент в 2019 году заняла пятое место. В нее входят среди прочего представители французской партии "Национальное объединение", Австрийской партии свободы, итальянской партии "Лига". АдГ присоединилась к ней в сентябре 2023 года.