Британца задержали в Лондоне из-за связей с Россией

Британца Говарда Майкла Филлипса задержали в Лондоне по обвинению в нарушении закона о нацбезопасности из-за якобы связей с Россией. Об этом говорится в заявлении полиции.

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«64-летнему Говарду Майклу Филлипсу из Харлоу, в четверг, 23 мая, было предъявлено обвинение в совершении преступления, противоречащего статье 3 закона о национальной безопасности. Страна, к которой относится обвинение, — Россия», — говорится в тексте заявления.

Задержание Филлипса не связано с другими недавними обвинениями или расследованиями, подчеркивает полиция. Правоохранительные органы также не видят в этой ситуации «какой-либо угрозы для широкой общественности».

В августе 2023 года власти Великобритании арестовали трех граждан Болгарии по подозрению в работе на российские спецслужбы. По данным британских правоохранителей, у них были фальшивые паспорта Великобритании, Болгарии, Франции, Италии и других стран.