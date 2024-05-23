В крупном городе США зафиксировали беспрецедентный уровень смертей

В американском Балтиморе за шесть лет от передозировок погибло шесть тысяч человек, что стало беспрецедентным уровнем для США. Об этом сообщает The New York Times.

«Люди в Балтиморе умирают от передозировки с такой скоростью, которую ранее не видели в крупном американском городе. За последние шесть лет погибло почти 6 000 человек», — говорится в тексте.

Отмечается, что с 2018 по 2022 год уровень смертности в Балтиморе почти вдвое превышал показатели любого другого крупного американского города. Десять лет назад от наркотических средств там ежегодно умирало на 700 человек меньше. Причиной этого стали применяемые властями Балтимора меры по борьбе с наркотиками, но затем им пришлось столкнуться с другими кризисами, в том числе с огнестрельным оружием и пандемией COVID-19, и внимание было переключено на них.

Еще одним препятствием для борьбы с наркотиками в Балтиморе стало отсутствие необходимых ресурсов, которых у города меньше, чем нужно.