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СМИ назвали сроки нападения Китая на Тайвань

© Zuma/TACC

Китай намерен начать операцию по возвращению Тайваня уже в начале лета. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны Китая пишет в соцсети X издание Global Press. Информация появилась на фоне начала масштабных учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

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Назван размер вменяемой замглавы Генштаба РФ взятки

Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

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Еврокомиссар припугнул премьера Грузии судьбой Фицо

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что провел телефонные переговоры с одним из еврокомиссаров. Собеседник при обсуждении закона об иноагентах припугнул его примером недавнего покушения на главу кабмина Словакии Роберта Фицо. Об этом пишет ТАСС.

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Маск рассказал, кто будет победителем в войнах будущего

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что в войнах будущего одержат победу те страны, у которых будет больше всего беспилотников. Также важным критерием является их эффективность.

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Путин подарил королю Бахрейна длинную версию Aurus

Президент России Владимир Путин подарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе удлиненную версию Аurus. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

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Силуанов: Минфин поддерживает идею не повышать НДС

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин одобряет инициативу не поднимать ставку НДС с текущего уровня в 20%. Он выступил в четверг на парламентских слушаниях по совершенствованию налогового законодательства Российской Федерации, передает РИА Новости.

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Все активы «Макфы» стали собственностью РФ

Активы компании «Макфа» и связанных с ней организаций полностью перешли в собственность России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Вячеслава Плахотнюка.

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Источник: группировка фанатов тульского «Арсенала» отправилась на СВО

Telegram-канал Mash утверждает, что группировка футбольных фанатов тульского «Арсенала» полным составом отправилась на СВО после требования прокуратуры признать эту группу экстремистской и запретить ее деятельность. По данным Mash, речь идет о группировке «Киборги».

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СМИ: РСХБ получил в управление крупнейшего производителя вина

ООО «РСХБ-Финанс» теперь является управляющей организацией ряда компаний. Среди них, как показывают данные ЕГРЮЛ, - ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма Ариант», ООО «Агрофирма Южная» и ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант», передает РБК.

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Во Франции открыли названный в честь Медведева теннисный корт

Теннисный корт, названный в честь россиянина Даниила Медведева, открыли в пригороде Парижа Мезон-Лаффит. Об этом в соцсети X сообщила региональный советник региона Иль‑де‑Франс Жозиан Симон.

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