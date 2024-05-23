Макрон сообщил о намерении отправить в Новую Каледонию бронетехнику и вертолеты
Власти Франции направят дополнительные бронемобили и вертолеты в Новую Каледонию (заморская территория Франции в Тихом океане), чтобы пресечь насилие и восстановить порядок на архипелаге. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам визита в Новую Каледонию.
"В ближайшие часы мы направим дополнительные бронемашины и вертолеты, чтобы восстановить контроль над каждым кварталом, где все еще царит насилие, шаг за шагом", - сказал он.
Президент уточнил, что для подавления беспорядков задействованы 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов, в том числе 130 служащих спецподразделений полиции и жандармерии RAID и GIGN.
"Мы преследуем двойную цель: не делать никаких уступок за насилие, которое происходит уже 11 дней и которому не место в республике, и найти путь к умиротворению и скорейшему возобновлению диалога/ Главная задача - возвращение спокойствия и порядка в кратчайшие сроки", - сказал он.