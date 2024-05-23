В Белом доме оценили признание Палестины тремя европейскими странами

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена не считает полезным признание Палестины со стороны Ирландии, Норвегии и Испании, однако понимает, почему это случилось. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

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В материале отмечается, что Вашингтон дал понять трем европейским странам, что их решение не принесет пользу, поскольку США опасаются, что признание сможет укрепить ХАМАС.

Как сообщили изданию американские и ирландские чиновники, незадолго до заявления о признании Палестины европейские политики вели переговоры с администрацией Байдена, в ходе которых не встретили противодействия. В Белом доме заявили, что понимают, почему Ирландия, Норвегия и Испания решили признать Палестину в данный момент.

В то же время Politico со ссылкой на совет национальной безопасности США отмечает позицию Вашингтона, что признание Палестины должно происходить в результате переговоров, а не односторонних признаний.

22 мая правительство Норвегии официально заявило, что признает независимость государства Палестина. Решение вступит в силу 28 мая. Вслед за Норвегией независимость Палестины признали Ирландия и Испания.