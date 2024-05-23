FT: верховенство США в мире невозможно, несмотря на риторику Конгресса США и СМИ

У США нет средств для поддержания главенствующего положения в мире, несмотря на постоянные высказывания о лидерстве со стороны членов Конгресса США и американских журналистов. Об этом говорится в материале, опубликованном в газете Financial Times.

По ее оценкам, несмотря на реплики лидеров Конгресса США и в СМИ, выстраивание американского внешнеполитического курса на основе их главенствующей роли в мире уже "просто невозможно".

"У США нет для этого вооруженных сил, и даже если бы размер госбюджета это позволял, США не смогли бы развернуть их в достаточно быстрое время", - говорится в материале.

Газета отмечает, что сохранение за США первенства в мире нереалистично и потому, что в стране растет озабоченность касательно увеличения долговой нагрузки на американский бюджет. В этом контексте Европа "должна взять на себя ведущую роль в обороне" и вместе с США перейти к "реформированному, но более устойчивому НАТО", полагает издание.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Соединенным Штатам грозит период упадка, от которого смогли оправиться лишь немногие державы прошлого. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что из-за политики Джо Байдена страна превратилась в посмешище.