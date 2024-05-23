Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетовал на солидарность западных союзников только на словах и попросил у них ускориться с передачей комплексов Patriot. Об этом он написал в соцсети Х. Lenta.ru

«Не буду называть имен в попытке пристыдить, но я еще раз призываю страны, у которых есть Patriot, ускорить принятие решений и предоставить эти системы Украине. Считаю, что семь систем Patriot — это не такая уж высокая цена за долгосрочный мир в Европе. Но они нужны сейчас, а не завтра. К сожалению, одни лишь слова солидарности не способны перехватить российские ракеты», — написал дипломат. Газета.Ru

Ранее министерство обороны Германии заявило, что Британия, Соединенные Штаты, Франция, Румыния, Испания, Бельгия и Литва помогут Вооруженным силам Украины с дефицитом сил противовоздушной обороны (ПВО) в рамках предложенной ФРГ программы. Российская газета