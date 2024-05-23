Еврокомиссар припугнул премьера Грузии судьбой Фицо

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что провел телефонные переговоры с одним из еврокомиссаров. Собеседник при обсуждении закона об иноагентах припугнул его примером недавнего покушения на главу кабмина Словакии Роберта Фицо. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, принятие в Грузии закона об иноагентах вызвало негативную реакцию Вашингтона и Брюсселя. Официальные лица США и ЕС позволили себе ряд резких высказываний.

По словам Кобахидзе, угроза со стороны еврокомиссара была «ошеломляющей» даже на фоне «продолжительного шантажа» со стороны западных стран.

Премьер пояснил, что собеседник перечислил меры, которые примут западные партнеры в том случае, если парламенту удастся преодолеть вето, наложенное президентом страны. Затем он напомнил о судьбе Фицо.

«Вы же видели, что случилось с Фицо, и должны быть очень осторожны», — процитировал Кобахидзе слова еврокомиссара.

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо произошло в среду, 15 мая 2024 года. Писатель Юрай Цинтула приблизился к главе правительства и пять раз выстрелил в него.

Фицо был ранен в плечо и живот. Врачи экстренно вывезли его в больницу, провели операцию. В настоящее время он находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Премьер, по словам экспертов, защищает интересы республики, длительное время критикует стратегию Запада по Украине, выступает против поставок ВСУ вооружений.