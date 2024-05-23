Республика Сербская планирует мирно разделить Боснию и Герцеговину

Лидер Республики Сербской Милорад Додик пообещал, что мирный план разделения Боснии и Герцеговины будет представлен летом 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

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Додик ранее заявил, что Республика Сербская предложит хорватско-мусульманской части страны мирное расформирование БиГ. Проект соглашения будет представлен в ближайшие 30 дней.

По словам Додика, в Республике Сербской хотят начать с формального решения о том, что требуется «мирное разграничение». В первую очередь сербы предложат разъяснить политические полномочия частей страны. При этом они хотят сохранить нынешнюю модель функционирования хозяйства.

Заявления Додика были сделаны на фоне продвижения в ООН резолюции по Сребренице. Президент Сербии Александр Вучич называл одной из целей документа упразднение Республики Сербской.

Республика Сербская была создана в 1992 году как самопровозглашенное государство и стала составной частью Боснии и Герцеговины в результате Дейтонских соглашений 1995 года. Боснией и Герцеговиной управляет «совет трех» - президиум, в который входят избираемые каждые четыре года представители сербов, хорватов и бошняков.

В состав президиума входит лидер боснийских сербов Додик, которого называют пророссийским политиком. Додик, в частности, выступал против вступления Боснии и Герцеговины в НАТО и введения санкций против РФ.

Ранее Додик уже заявлял, что Республика Сербская рассчитывает получить независимость от Боснии и Герцеговины мирным путем. Он подчеркивал, что сербы Боснии и Герцеговины хотят независимости и в то же время быть ближе к Сербии.

По его мнению, БиГ «была выдумана и никогда не имела шансов на успех». Создание страны он называл экспериментом, поставленным иностранцами. В то же время он заверял, что Республика Сербская не планирует действовать агрессивно.