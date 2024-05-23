Вьетнам выразил протест против действий Китая в отношении спорных островов

Вьетнам протестует против направления Китаем госпитального судна в район островов Хоангша (Парасельские) в Южно-Китайском море. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати вьетнамского МИД Доан Кхак Вьет на брифинге в Ханое, отвечая на соответствующий вопрос.

"Вьетнам решительно выступает против любой деятельности, нарушающей его суверенитет над островами Хоангша", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что в соответствии с международным правом Вьетнам "обладает достаточными историческими доказательствами и правовыми основаниями для подтверждения своего неоспоримого суверенитета" над островами Хоангша и расположенным по соседству с ними архипелагом Чыонгша (Спратли), а также суверенных прав и юрисдикции над окружающими их водами, установленных в соответствии с Международной конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

Комментируя обнародованные Китаем 15 мая новые правила, позволяющие его береговой охране задерживать на срок до 30 суток иностранцев, подозреваемых в нарушении границы на море, Доан Кхак Вьет заявил, что Вьетнам "всегда решительно и настойчиво будет защищать суверенитет, суверенные права и юрисдикцию Вьетнама на море, а также законные интересы вьетнамских граждан в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года и законодательством Вьетнама".

В среду китайские СМИ сообщили, что госпитальный корабль типа 919, приписанный к южному командованию ВМС Народно-освободительной армии Китая, посетил район Парасельских островов, чтобы медицинские специалисты смогли провести диспансеризацию дислоцированных там военнослужащих.

Китай несколько десятилетий ведет споры с рядом стран по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море. Спор о принадлежности архипелага Спратли (в китайском варианте - Наньша) и Парасельских островов (Сиша) периодически обостряется из-за неурегулированных претензий сторон. Основными участниками конфликта выступают Вьетнам и Китай. Одновременно о своих частичных или полных претензиях на острова, на шельфе которых, согласно экспертным оценкам, могут быть сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья, также заявляют Бруней, Малайзия и Филиппины.