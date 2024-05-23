Риск переворота на Украине оценили фразой «момент близок»

Риск переворота на Украине существует ввиду сложностей в экономическом и политическом положении в стране, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Угрозу этого события он оценил фразой «момент близок».

«Общесоциальное, экономическое, политическое положение в стране сложное, а это всегда риск переворота. Но дело в том, что перевороты проводятся не народом — он совершает революции, перевороты осуществляют военные, — подчеркнул Журавлев. — Если в Главном управлении разведки (ГУР) Украины пытаются намекнуть на нас, как на инициаторов, то напрасно. Они хорошо вычистили поле от всех, кто был настроен пророссийски».

Политолог сказал, что не очень верит в переворот авторства России. Это, по его словам, скорее было бы выгодно США и самой Украине: переворот помог бы списать все прошлые ошибки на действующего главу государства Владимира Зеленского и более эффективно проводить дальнейшую политику.

«Трудно назвать день, когда это произойдет, но мне кажется, что этот момент близок. Зеленский уже достаточно нагружен негативными оценками, — считает Журавлев. — Но, опять же, смотреть тут нужно на военных, а не на Россию. Нам не нужен переворот, нам нужен мир».

Ранее в ГУР заявили, что в Киеве по-прежнему есть угроза операции «Майдан-3», целью которой якобы является переворот и свержение Зеленского.