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Президент Белоруссии рассказал о сделанных из конфликта на Украине выводах

Белоруссия сделала выводы из конфликта на Украине. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, его слова передает БелТА. Lenta.ru

«Мы уже для себя выводы определенные сделали. Поняли, что такое мины и минные заграждения. То, что мы хотели по указке Запада когда-то уничтожить. Слава богу, сохранили. Мы знаем, что такое контрбатарейная борьба», — сказал он. Президент отметил особую важность систем радиоэлектронной борьбы и БПЛА в современных условиях, поскольку «без них невозможно воевать». Газета.Ru

Ранее Лукашенко обратил внимание, что для того, чтобы любое оружие было дееспособным, его надо правильно содержать и обслуживать, а также необходимо учиться обращаться с ним. ТАСС

Президент Белоруссии рассказал о сделанных из конфликта на Украине выводах
© РИА Новости
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