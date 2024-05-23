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В Израиле посоветовали испанцам признать Каталонию вместо Палестины

Ирландия, Испания и Норвегия объявили о признании Палестины как государства. Палестинская администрация приветствовала этот шаг, а Израиль назвал его «наградой за террор» и отозвал своих послов из этих стран, пишет The Jerusalem Post.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что признание Палестины является необходимым условием для достижения мира на Ближнем Востоке. До сих пор большинство западных стран воздерживались от одностороннего признания палестинской государственности, отмечает израильская газета. Читатели издания раскритиковали решение трех стран ЕС. Комментатор под ником Erik заявил, что признание государства без определения его территории «безответственно как по отношению к Израилю, так и к палестинцам». Nadav Katz назвал это «очередным актом протеста, который абсолютно ничего не значит в реальной жизни». А LesBrown посоветовал Испании принять требования Каталонии о независимости.

Украинский кризис и возрождение России

После распада СССР Россия «протянула оливковую ветвь» Западу, но США и их партнеры по НАТО решили извлечь выгоду из отчаянного периода российской истории - в частности, из ослабленной экономики и раздробленности вооруженных сил - сделав «провокационный и угрожающий» шаг по расширению НАТО к российским границам, пишет American Thinker. Как отмечает издание, еще в 1998 году влиятельный американский дипломат Джордж Кеннан предупредил, что в будущем россияне отреагируют на это весьма негативно, и это повлияет на их политику. Он подчеркивал, что для расширения НАТО не было причин, так как никто никому больше не угрожал.

Власти США «по незнанию полагали», что в случае ответа России экономических санкций будет достаточно, чтобы подавить любое сопротивление и заставить Москву подчиниться. В итоге после двух лет украинского кризиса министром обороны РФ стал экономист Андрей Белоусов. По версии American Thinker, это подтверждает, что российская экономика оказалась значительно сильнее, чем ожидалось. России удалось превзойти Запад по производству материальных средств и военной техники, заинтересовав еще больше стран в российском оружии. Военное возрождение привело к геополитическому возрождению России, подчеркивает издание.

Активисты обвинили Блинкена в военных преступлениях

На слушаниях по бюджету, которые прошли в Конгрессе США 21 мая, пропалестинские активисты несколько раз прерывали выступление госсекретаря Энтони Блинкена, сообщается в статье на китайском портале WeChat. Активисты называли Блинкена военным преступником и «мясником Газы».

Как отмечается в статье, Блинкен упомянул конкуренцию с Китаем в своем вступительном слове, но был встречен протестами со стороны пропалестинских активистов, заявивших, что руки Блинкена «запачканы кровью». После этого слушания были прерваны. Когда слушания возобновились, Блинкен призвал Сенат США своевременно утвердить кандидатуры на посты послов за рубежом на фоне конкуренции с Китаем.

Иран и Турция поспорили из-за поисков Раиси

Вооруженные силы Ирана пытаются преуменьшить роль турецкого беспилотника Bayraktar Akıncı в поисках вертолета, в котором погиб иранский президент Ибрагим Раиси. Об этом сообщает Reuters.

В турецком агентстве Anadolu ранее вышла серия статей, посвященных поисковой операции с участием Akıncı. В статьях утверждалось, что беспилотник смог обнаружить вертолет всего за два часа поисков в сложных метеоусловиях. Также Anadolu отмечало, что у Ирана нет сравнимых с Akıncı беспилотников. После этого иранские военные заявили, что турецкий дрон не смог точно определить место крушения, хотя и был оснащен приборами ночного видения и тепловизионными камерами. Военные утверждают, что вертолет Раиси нашли иранские спасатели.

СМИ: венгры и румыны начали выдавать себя за украинских беженцев

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) Германии расследует тысячи случаев мошенничества с пособиями, выданными фальшивым украинским беженцам. Об этом рассказало издание Deutschland Kurier.

Вместо льгот для беженцев украинцы в Германии имеют право на гражданские льготы. Льготы для просителей убежища составляют 410 евро (около 40 тысяч рублей), а гражданские льготы - 563 евро (около 55 тысяч рублей) в месяц. По данным BAMF, 700 тысяч украинцев получают гражданские пособия, но в 5609 случаях речь может идти о мошенничестве. В основном это касается людей с двойным гражданством, которые обращаются за льготами в Германии как беженцы по украинскому удостоверению личности. Большинство подозреваемых имеют гражданства Венгрии и Румынии. Оказалось, что многие из них даже не говорят по-украински. Их украинские паспорта были свежими и выдавались в основном в городе Берегово, расположенном в нескольких километрах от венгерской границы. Случаи мошенничества возродили дискуссии об отмене пособий для украинцев, подчеркивает Deutschland Kurier.