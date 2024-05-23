В Мадриде нашли украденную картину Фрэнсиса Бэкона стоимостью €5 млн

Национальная полиция Испании смогла найти в Мадриде картину английского художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона (1909-1992), которая была украдена в 2015 году. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

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По их информации, стоимость полотна составляет около €5 млн. В 2015 году из жилого дома в испанской столице были украдены пять произведений Бэкона на общую сумму в €25 млн.

Всего с начала расследования были задержаны 16 человек, которые могут быть причастны к этому преступлению. Кроме того, полицейские смогли обнаружить четыре из пяти пропавших полотен. Сейчас расследование сосредоточено на поиске последнего украденного произведения искусства.

Фрэнсис Бэкон является мастером фигуративной живописи. Картины художника высоко ценятся у коллекционеров со всего мира. Так, в 2015 году диптих Бэкона "Два эскиза к автопортрету" (1977) был продан в Лондоне за $22,4 млн.