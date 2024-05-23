В Китае нашли виновных в затягивании украинского конфликта

Утверждения о поставках Китаем оружия России являются абсолютно беспочвенными и Лондону необходимо прекратить подливать масла в огонь украинского кризиса. Об этом говорится в заявлении посольства Китая в Великобритании, пишет ТАСС.

Накануне министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил о том, что Лондон располагает «доказательствами» сотрудничества России и Китая в области вооружений и поставок оружия для использования на Украине.

В МИД Китая подчеркнули, что Пекин «занимает справедливую и объективную позицию по украинскому вопросу».

«Мы активно работаем над продвижением мирных переговоров и содействием политическому урегулированию. Мы придерживаемся разумного и ответственного подхода к экспорту вооружений и контролируем экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами», - подчеркивается в заявлении китайских дипломатов.

Китай призвал Великобританию отказаться от «необоснованных обвинений», а также задуматься о своей роли, прекратить «раздувать огонь по украинскому вопросу» и сделать хоть что-нибудь «в интересах международного мира и справедливости».

Мирные переговоры без России: что будет обсуждаться на конференции в Швейцарии

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров. В ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Однако Киев вышел из переговорного процесса.

В ноябре 2023 года депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия назвал причиной срыва переговоров то, что занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в украинскую столицу и призвал «ничего не подписывать, а просто воевать».