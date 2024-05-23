Еще одна страна захотела признать Палестину

Португалия стремиться признать Палестину суверенным государством после того, как удастся достичь консенсуса среди стран Европейского союза (ЕС) по этому вопросу. Об этом сообщает агентство Lusa со ссылкой на источник из Министерства иностранных дел (МИД) Португалии.

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«[Португалия] ведет консультации с различными государствами, чтобы добиться наибольшего консенсуса и привлечь как можно больше стран к принятию решения», — заявил источник в беседе с изданием.

По его данным, признание государственности Палестины является «актуальным вопросом» для Португалии.

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