МИД Армении: у Еревана и Баку есть разногласия по тексту мирного соглашения

Замглавы МИД Армении Ваан Костанян заявил, что у Еревана и Баку сохраняются определенные разногласия по тексту мирного соглашения, однако работа над документом продолжается. Его слова приводит 24News.

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«Со стороны Армении есть готовность подписать и реализовать соглашение об урегулировании отношений и мире. Что касается позиции Азербайджана, как мы раньше говорили, все еще существуют некоторые разногласия», — заявил Костанян.

Он выразил надежду, что сторонам удастся «добиться единого текста, работа в этом направлении продолжается». На каждой встрече стороны пытаются сблизить позиции, подчеркнул замглавы МИД Армении.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что начало делимитации (определения госграницы с нанесением ее на карту) и демаркации (определения четкого разграничения) границы между Азербайджаном и Арменией является обнадеживающим событием. По мнению президента, данное решение дает надежду на то, что, спустя долгое время, между двумя государствами может быть заключено мирное соглашение.