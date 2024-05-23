Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран не намерен менять политический курс в отношении России после трагедии, связанной с крушением вертолета, на котором находились президент Эбрахим Раиси и глава внешнеполитического ведомства Хосейн Амир Абодоллахиан. Его слова приводит РИА Новости.

«Отношения России и Ирана устойчивы, они основаны были на интересах двух государств в определенных международных условиях», — заявил Канаани.

Он подчеркнул, что Москва и Тегеран продолжают развивать двустороннее и региональное сотрудничество с приоритетом на торгово-экономический аспект.

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До этого исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства исламской республики Али Багери Кани заявлял, что иранское руководство намерено и дальше придерживаться политической линии, которую избрал президент страны Эбрахим Раиси. Он подчеркнул, что Тегеран продолжит реализовывать планы по продвижению страны на международной арене. В том числе для этого будут использованы все средства и ресурсы, имеющиеся у министерства иностранных дел исламской республики.