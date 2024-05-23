Почти 300 пассажирских самолетов американской компании Boeing, используемых авиакомпаниями United и American Airlines, имеют потенциально фатальную неисправность. Как сообщает газета Daily Mail со ссылкой на уведомление Федерального управления гражданской авиации США (FAA), неполадка может привести к взрыву на борте во время полета.

В публикации отмечается, что Boeing предупредили о «электростатическом разряде» или риске возникновения статического электричества возле топливных баков центрального крыла модели 777. В FAA считают, что подобный разряд способен привести к воспламенению внутри бака и взрыву.

Ведомство заявило об этой проблеме еще в марте, потребовав от Boeing и сторонних экспертов ответа на запрос до 9 мая. Пока неизвестно, выполнила ли компания требования FAA. Согласно прогнозам, исправление уязвимости на 292 самолетах обойдется авиакомпании менее чем в 698 тысяч долларов.

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Daily Mail также напомнила слова экс-инженера по качеству Boeing Сэма Салепура в сенате США во время открытых слушаний в прошлом месяце. Он заявлял, что несмотря на публичные заявления руководства, в компании нет культуры безопасности. Специалист признался, что лично видел, как рабочие Boeing использовали неправильные методы для центровки деталей в модели лайнеров 777.