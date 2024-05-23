Блок Макрона рискует проиграть выборы в Европарламент из-за Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон и его союзники рискуют проиграть предстоящие летом выборы в Европейский парламент из-за позиции по Украине. Об этом пишет Politico.

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В материале отмечается, что французов мало волнуют общеевропейские проблемы и поддержка Киева. Издание ссылается на опрос компании Odoxa, согласно которому только десятая часть опрошенных считает ситуацию на Украине одним из трех факторов, который может повлиять на их выбор при голосовании. В то же время около 35% отдали предпочтение вопросу о безопасности.

«Французов гораздо больше беспокоит безопасность внутри собственных границ, чем глобальная безопасность», — цитирует Politico аналитика Odoxa Эрван Лестроан.

В материале также отмечается, что правительство Макрона старается убедить граждан, что оно борется с преступностью, однако согласно статистическим данным 70% французов считают предпринимаемые меры недостаточными.

До этого лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что президент Эммануэль Макрон регулярно затрагивает тему отправки войск Запада на территорию Украины «ради собственного эго» и улучшения имиджа.