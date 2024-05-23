США начали готовить Украину к ядерной катастрофе

Вашингтон передает Украине спецоборудование на случай потенциальных происшествий в ядерной сфере. Об этом сообщила руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби. Lenta.ru

По ее словам, администрация США работает над снижением ядерных рисков на Украине, что включает в себя «передачу оборудования, подготовку и техническое руководство с целью обеспечения безопасной работы остающихся под контролем Украины атомных электростанций». Она добавила, что Вашингтон также работает над повышением защиты критической инфраструктуры Украины, в части электросетей, а также над обеспечением ситуационной осведомленности о любой возникающей в стране ЧС в ядерной сфере. Газета.Ru

Директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина 22 мая сообщила ТАСС, что эксперты Международного агентства по атомной энергии уже проинформированы о последних атаках Вооруженных сил Украины на ЗАЭС и Энергодар. Украинские военные с помощью дрона-камикадзе 22 мая совершили нападение на территорию транспортного цеха ЗАЭС. Пострадавших и критических разрушений нет. Кроме того, за последние два дня Энергодар, где расположена станция, был атакован несколько раз. Удары пришлись по жилым многоэтажным домам и соцобъектам. ТАСС