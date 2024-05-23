США хотят передать контроль над КПП «Рафах» миссии Евросоюза

Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры c ЕС о потенциальной помощи в открытии и установлении контроля над пограничным переходом «Рафах» в секторе Газа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

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По информации издания, переговоры с участием Соединенных Штатов, представителей ЕС, Египта и Израиля между продолжаются уже несколько недель. Египетские чиновники выступают за то, чтобы КПП перешел под контроль жителей Газы. Израиль выступает против этого, поскольку раньше в их число входили члены ХАМАС.

Из-за споров Соединенные штаты решили привлечь нейтральную сторону. Вашингтон обратился к ЕС с просьбой возобновить миссию по оказанию помощи на границе в пункте пропуска «Рафах» (EUBAM Rafah), которая работала в секторе Газа до 2007 года. Один из собеседников Politico подчеркнул, что если Израиль согласится на предложение США, то КПП могут открыть уже в ближайшие несколько недель.

Напомним, что ранее министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с главой минобороны Израиля Йоавом Галантом призвал достичь соглашения с Египтом о возобновлении работы КПП Рафах. Кроме того, он предложил открыть путь для поставок гуманитарной помощи из Египта через КПП Керем-Шалом.