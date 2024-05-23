В Белом доме высказались о переговорах с Польшей по ядерному оружию

Администрация Соединенных Штатов в настоящее время не ведет переговоров с польскими властями о размещении американского ядерного оружия на территории республики в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, заявил радиостанции RMF24 координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Вашингтон не вносил корректировки в свою ядерную политику.

Мне нечего сказать, мы не разговариваем о таких вещах, на сегодняшний день нет никаких изменений в политике [США по этому вопросу], о которых я мог бы сообщить, — заявил Кирби.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о проведении первого тестового запуска обновленной сверхзвуковой ракеты ASMPA, способной нести ядерную боевую часть. Он прошел в рамках военных учений Durandal. Глава ведомства отметил надежность ядерного сдерживания Франции.

До этого Министерство обороны России опубликовало видеоролик первого этапа учений с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, включая ракеты «Кинжал». Участие в мероприятиях принял личный состав Воздушно-космических сил России.