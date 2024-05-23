Госсекретарь США Энтони Блинкен после недавнего визита в Киев хочет предложить президенту Джо Байдену снять запрет на нанесение Украиной ударов американскими вооружениями по российской территории. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

По их данным, сейчас "внутри администрации [США] идут активные дебаты по поводу снятия запрета на нанесение украинцами ударов по местам запуска ракет, <...> находящимся прямо у границы [с Украиной]", поскольку подобное расположение российских вооружений способствовало недавним успехам ВС РФ в наступлении под Харьковом. Как утверждает издание, российские военные избрали эту стратегию, так как ВСУ не разрешено использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России. Теперь, после "отрезвляющего визита в Киев", Блинкен намерен предложить президенту США Джо Байдену снять данное ограничение, пишет NYT.

По информации газеты, речь идет только о снятии ограничений на удары по военным объектам, в то время как запрет на использование американского оружия при атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы и другую инфраструктуру будет сохраняться. Отмечается, что предложение еще окончательно не разработано и пока неясно, сколько чиновников из ближайшего окружения Байдена поддерживают его. NYT утверждает, что сам американский лидер обычно проявляет осторожность в решении такого рода вопросов.

Конгресс требует разрешить ВСУ использовать оружие США для ударов по РФ

Блинкен на пресс-конференции в ходе своего визита в Киев 15 мая заявил, что США выделят Украине дополнительно $2 млрд военного финансирования через новый фонд оборонной промышленности. По его словам, средства фонда будут поделены на три части: первая пойдет на предоставление Киеву вооружений "в кратчайшие сроки", вторая будет направлена на восстановление и модернизацию украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), а третья - на приобретение военной техники у других стран.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Украине и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.