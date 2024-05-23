В Израиле опубликовали видео похищения ХАМАС женщин-военных ЦАХАЛ

По израильскому ТВ показали видео, на котором 7 октября 2023 года палестинские радикалы захватывают пять женщин-военнослужащих ЦАХАЛ.

Видеозапись длится три минуты, ранее она не была обнародована. Ролик смонтирован из видео, снятых нательными камерами радикалов. Публикацию, как пишет газета The Times of Israel, одобрил израильский Форум семей заложников.

Президент Израиля Ицхак Герцог, комментируя публикацию видео, заявил, что "мир должен увидеть это жестокое злодеяние". Он также призвал всех, "кто верит в свободу", сделать все возможное для возвращения всех заложников домой.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху после публикации видеозаписи пообещал продолжать борьбу до ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС.