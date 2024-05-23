Декорации обрушились на людей во время предвыборного митинга с участием кандидата в президенты Мексики от партии «Гражданское движение» Хорхе Альвареса Майнеса в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия в штате Нуэво-Леон. Как сообщает издание El Universal, действующий лидер страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о девяти погибших и 65 пострадавших.

Инцидент произошел во время митинга, завершавшего предвыборную кампанию кандидата в мэры Сан-Педро от «Гражданского движения» Лорении Каннавати. В мероприятии принял участие и Майнес.

Согласно кадрам с места происшествия, политики вместе со своими соратниками находились на сцене, когда порыв ветра обрушил на них большой экран. В момент инцидента на нем проецировался логотип партии. Сами кандидаты во время падения смогли пробежать под декорациями и не получить серьезных травм. При этом Майнеса все же доставили в госпиталь Сан-Хосе, о чем он рассказал в социальных сетях.

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Напомним, что всеобщие выборы в Мексике пройдут 2 июня. Лидером по опросам пока является преемница действующего президента Обрадора Клаудия Шейнбаум от «Движения национального возрождения». Ее основным оппонентом выступает сенатор Сочтиль Гальвес от правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику».