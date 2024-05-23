Норвегия ограничит въезд для граждан России

Власти Норвегии приняли решение отказывать во въезде в страну гражданам России, приезжающим в туристических или целях «непервостепенной важности». Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте норвежского правительства.

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Ограничения начнут действовать с 29 мая и будут распространены как на тех, у кого есть визы, выданные Норвегией до весны 2022 года, так и на визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения.

«Изменение означает, что полиция может депортировать российских граждан», - говорится в пресс-релизе.

Исключение могут сделать для тех, кто приезжает в гости к близким родственникам, а также на работу или учебу как в Норвегии, так и в других странах Шенгенской зоны.

«Власти Норвегии внимательно следят за ситуацией и пересечениями границы в погранпункте Стурскуг и готовы принять меры в случае необходимости», - отмечается в заявлении.

Ранее норвежские СМИ сообщили, что полицейские задержали в провинции Нурланн двух граждан России за съемку военных объектов. При этом не уточнялось, что именно снимали россияне. Задержанные не признают своей вины, подчеркивая, что приехали в страну в туристических целях.

Шенгенские визы подорожают для россиян с 11 июня

В свою очередь в МИД РФ рекомендовали россиянам взвешивать риски при планировании поездок в Норвегию на фоне разыгравшейся в стране «антироссийской шпиономании».