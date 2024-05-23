Норвегия ограничит въезд для граждан России

Норвегия вводит дополнительные ограничения на въезд для граждан России, прибывающих с туристическими целями. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства королевства.

Новые правила вступают в силу 29 мая.

В документе указано, что норвежская полиция может отказать во въезде в страну тем гражданам, на которых распространяется действие инструкции. В частности, россиянам, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях не первостепенной важности, будет отказано во въезде в королевство при пересечении границы.

Ужесточение правил в том числе распространяется на тех, кто получил шенгенскую визу от другой страны.

При этом Норвегия может впустить на свою территорию тех российских граждан, которые хотят увидеть проживающий в королевстве близких родственников, а также прибывающих с целью работы или учебы в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения.