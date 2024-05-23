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ЕС дополнительно внесет в антироссийские санкционные списки более 100 физлиц

Евросоюз внесет более 100 физических лиц в черный список в рамках 14-го пакета антироссийских санкций. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Стали известны детали 14-го пакета санкций ЕС против России
© Газета.Ru

Как пишет автор публикации, ограничения затронут физических лиц, причастных к «депортации украинцев с оккупированных территорий и к производству вооружений».

До этого РИА Новости сообщало, что 23 мая в Европейском союзе начинает действовать решение, которое обязывает депозитарии переводить 90% доходов, получаемых от замороженных на их счетах российских суверенных активов РФ, в бюджет ЕС. Далее средства пойдут на военную помощь Украине.

Решение было окончательно утверждено два дня назад на заседании Совета Евросоюза.

Также официальный представитель кабинета Штеффен Хебештрайт заявлял, что правительство Германии поддерживает передачу Украине доходов от замороженных активов Центробанка РФ, но выступает против конфискации самих активов.

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