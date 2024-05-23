Пока вы спали: признание Блинкена о РФ и военные учения КНР возле Тайваня

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Участникам СВО увеличили возрастной порог поступления в военные вузы

Для участников СВО ввели новые преференции. На этот раз они касаются поступления в военные вузы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Известия».

Так, участникам СВО повысили предельный возраст поступления в военные вузы. Теперь им это можно будет сделать это до 30 лет. При этом подачу документов в образовательное учреждение для участников СВО продлили с 1 мая до 20 июня.

Блинкен признал, что Россия не является страной - спонсором терроризма

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Америка не может внести Россию в свой список стран - спонсоров терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя США, агрессия - это не терроризм, это разные вещи. По мнению Блинкена определение терроризма не подходит к тому, что делает Россия. Более того, признание действий РФ террористическими может привести к подрыву многостороннего сотрудничества США.

Он также перечислил ряд других «практических причин», из-за которых Соединенные Штаты не считают нужным внести РФ в такой список.

Китай начал военные учения возле Тайваня

Министерство обороны КНР рассказало о начале военных учений Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая рядом с Тайванем. Об этом сообщает «Звезда».

Учения начались ранним утром 23 мая в Тайваньском проливе, к северу, югу и востоку от острова Тайвань, а также вокруг островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь.

Любопытно, что военные учения стартовали через три дня после вступления в должность нового главы администрации Тайваня Лая Циндэ.

Макрон прибыл в Новую Каледонию на фоне масштабных протестов

Глава Франции Эммануэль Макрон прибыл в Новую Каледонию. Об этом сообщает Lenta.ru.

Поездка проходит на фоне масштабных протестов и ее целью Макрон назвал поддержку местного населения.

«Я прибыл сюда с большим уважением, смирением и мыслью о жертвах с решимостью сделать все, чтобы вернуть спокойствие», — рассказал он.

Российские системы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Средства противовоздушной обороны РФ сбили несколько воздушных целей рядом с Белгородом. Об этом сообщает Lenta.ru co ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

При этом в результате атаки на регион и попадания снарядов появились повреждения на территории двух детских лагерей. Пострадавших нет.

Также были зафиксированы повреждения в селе Таврово (пострадали три частных дома и кровли гаражей) и в одном частном домовладении в поселке Дубовое.