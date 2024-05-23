У России старотовали переговоры с Зимбабве по введению безвизового режима

Министерство иностранных дел РФ сообщило о текущих переговорах с африканскими странами о упрощении визовых процедур. Одной из таких стран является Зимбабве, пишет газета "Известия".

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Представители посольства России в этой республике отметили, что в настоящее время процесс подписания соответствующего соглашения находится на стадии разработки. В последние годы наблюдается увеличение потока туристов из России в африканские страны. Туроператоры выделяют ЮАР, Мозамбик, Намибию, Мадагаскар и Зимбабве как популярные направления среди российских путешественников. "Известия" узнали от представителей МИД России, что ведется работа по упрощению визовых режимов с африканскими партнерами.

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В настоящее время действуют соглашения об отмене визовых требований для краткосрочных поездок с несколькими странами, и проводятся переговоры о заключении подобных соглашений с другими африканскими государствами. По информации "Известий", Россия активно работает над введением безвизового режима с Зимбабве.

По словам представителей пресс-службы российского посольства в этой стране, данная инициатива находится на стадии разработки. На текущий момент получить визу для поездки в Зимбабве можно на границе, заплатив $30. Для въезда в страну требуется иметь документы, подтверждающие цель поездки, такие как туристические ваучеры или документы от работодателя.