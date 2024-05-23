Дональд Трамп начал принимать донаты от сторонников в криптовалютах

Бывший президент США, а ныне снова кандидат в президенты Дональд Трамп держит руку на пульсе и уже начал принимать от своих сторонников криптодонаты.

В отличие от действующей администрации Трамп не намерен ставить криптоиндустрии палки в колёса. Он пообещал всячески способствовать развитию отрасли.

Об этом Трамп заявил на мероприятии, посвящённом продвижению его NFT-коллекции Mugshot Edition. Он также анонсировал приём донатов в BTC, Ethereum, Solana и других криптовалютах.