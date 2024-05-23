Блинкен высказался о признании России спонсором терроризма

США невыгодно вносить Россию в свой список стран — спонсоров терроризма. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей американского конгресса, передает ТАСС. Он отметил, что агрессия и терроризм - это две разные вещи, и Россия не подходит под такое определение. Блинкен подчеркнул, что признание РФ спонсором терроризма грозит подрывом "некоторого многостороннего сотрудничества" и координации действий, которые были по санкциям в отношении РФ. "Это было бы [к тому же] чрезвычайно трудно обратить вспять, если мы когда-нибудь дойдем до мирных переговоров. А это вам надо было бы ввести в игру, чтобы пересечь финишную прямую", — сказал госсекретарь. Кроме того, это могло бы помешать "очень активным усилиям" США, направленным на обеспечение оплаты РФ ущерба Украине, включая использование ее активов, которые могут оказаться заблокированными в ходе судебного разбирательства в случае признания страной — спонсором терроризма, заявил он и добавил, что есть еще "ряд практических причин", по которым Вашингтон не идет на это.

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