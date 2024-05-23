Власти Грузии захотели деолигархизации ЕС и США

США и Евросоюзу (ЕС) необходима деолигархизация, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит РИА Новости.

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Политик утверждает, что на суверенитет стран оказывается серьезное давление. Он указал, что ЕС и США находятся под сильным влиянием неких субъектов из «партии глобальной войны». При этом, по словам грузинского премьера, «есть серьезный повод для оптимизма по поводу того, что в ближайшие годы ЕС освободиться от этого пагубного влияния» и будет деолигархизирован.

Ранее в Белом доме заявили, что США готовы «фундаментально пересмотреть» отношения с Грузией, если власти страны примут закон об иностранных агентах.