Посол Израиля обратился к признавшим Палестину странам

Израильский посол в ФРГ Рон Просор заявил изданию Table.Briefings, что Израиль не забудет и не простит страны, которые признали Палестину после прошлогоднего нападения ХАМАС.

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По его словам, эти страны «дают террористам попутный ветер».

«Во время следующей резни на их руках будет кровь невинных людей. Мы не забудем этого и не простим этим государствам», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти США считают наилучшим вариантом выхода из палестино-израильского конфликта двухгосударственное решение.

При этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху раскритиковал признание Палестины со стороны Ирландии, Испании и Норвегии.