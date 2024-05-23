Элиты в США планируют затянуть конфликт на Украине ещё на год с расчётом на победу Дональда Трампа на президентских выборах, заявил экс-сенатор Сэмюэл Браунбэк в беседе с Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Об этом российские пранкеры сообщили в своём Telegram-канале.

По словам политика, американский президент Джо Байден в последний год своего срока «не демонстрирует сильного лидерства».

«Многие люди просто пытаются оставить ситуацию в текущем виде в течение года в надежде, что Трамп будет переизбран президентом, и во главе страны станет сильный руководитель, действующий решительно», — подчеркнул Браунбэк.

Ранее сообщалось, что Пентагон не ожидает отправки инструкторов США на Украину до прекращения боёв.

Также группа конгрессменов призвала Пентагон разрешить Киеву наносить удары по России.