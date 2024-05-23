Вучич: КНР проголосует против резолюции по Сребренице, несмотря на давление Германии

Китай проголосует против продвигаемого Западом проекта резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по геноциду в Сребренице в 1995 году, несмотря на попытки Германии оказать давление на несогласные с данным документом страны. Об этом заявил порталу Informer президент Сербии Александар Вучич.

"Нет никаких сомнений. Китай - слишком серьезная страна, чтобы [глава МИД ФРГ] Анналена Бербок могла изменить ее мнение", - ответил сербский лидер на вопрос журналиста о готовности Китая проголосовать против проекта резолюции по Сребренице.

Вучич также сообщил, что на многие государства оказывается огромное давление с целью побудить их поддержать западный проект резолюции. Президент Сербии подчеркнул, что некоторые страны "отступают перед угрозами со стороны Германии и второго эшелона американской политики".

Проект резолюции состоит из семи пунктов, первый из которых "постановляет провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно". В документе также содержится положение о безоговорочном осуждении любого отрицания геноцида в Сребренице. Проект включает просьбу к генсеку ООН "учредить информационно-просветительскую программу под названием "Геноцид в Сребренице и Организация Объединенных Наций" и приступить к ее реализации с подготовки к 30-ой годовщине в 2025 году". ГА ООН рассмотрит его 23 мая.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что резолюция по геноциду в Сребренице в 1995 году, продвигаемая в Генеральной Ассамблее постпредами Боснии и Герцеговины и некоторых западных государств, не имеет ничего общего с увековечением памяти о жертвах событий тех дней, Россия выступает против этого документа.