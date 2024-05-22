Конгресс США поддержал запрет допуска граждан России и КНР на производства ЯО

Запрет гражданам России и КНР посещать лаборатории, которые относятся к вопросам национальной безопасности, а также производственные площадки, где создаётся ядерное оружие (ЯО), встретил поддержку в конгрессе США.

Об этом говорится в заявлении комитета по вооружённым сервисам палаты представителей американского конгресса.

В сообщении, текст которого приводит РИА Новости, указывается, что принятие соответствующей поправки к проекту оборонного бюджета на 2025 финансовый год предотвратит «шпионаж» Коммунистической партии Китая.

В январе сообщалось, что в США военный получил 27 месяцев тюрьмы за передачу секретных данных КНР.