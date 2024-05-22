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Штабу Байдена потребовался специалист по мемам

Предвыборный штаб Джо Байдена опубликовал на платформе Daybook ряд вакансий. В частности, в команду американского лидера требуется «менеджер по мемам». Об этом пишет РИА «Новости».

Штабу Байдена потребовался специалист по мемам
© globallookpress.com

Список обязанностей специалиста достаточно широк, отмечают журналисты. Он должен будет выдвигать инновационные идеи, общаться со СМИ, подкастерами, авторами блогов с мемами.

В перечне требований — опыт в СМИ или в производстве контента от двух до четырех лет, понимание цифрового ландшафта и ключевых трендов.

После приема на работу новому сотруднику придется обновить прививку от коронавируса, а затем переехать в штат Делавэр.

Ранее сообщалось, что рейтинг Джо Байдена снова упал до 36%. Ранее столь низкий показатель был зафиксирован в июле 2022 года, в дальнейшем рейтинг поднялся на несколько процентных пунктов.

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