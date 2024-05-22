Штабу Байдена потребовался специалист по мемам

Предвыборный штаб Джо Байдена опубликовал на платформе Daybook ряд вакансий. В частности, в команду американского лидера требуется «менеджер по мемам». Об этом пишет РИА «Новости».

Список обязанностей специалиста достаточно широк, отмечают журналисты. Он должен будет выдвигать инновационные идеи, общаться со СМИ, подкастерами, авторами блогов с мемами.

В перечне требований — опыт в СМИ или в производстве контента от двух до четырех лет, понимание цифрового ландшафта и ключевых трендов.

После приема на работу новому сотруднику придется обновить прививку от коронавируса, а затем переехать в штат Делавэр.

Ранее сообщалось, что рейтинг Джо Байдена снова упал до 36%. Ранее столь низкий показатель был зафиксирован в июле 2022 года, в дальнейшем рейтинг поднялся на несколько процентных пунктов.