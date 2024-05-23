В Сербии заявили о шантаже со стороны Бербок по вопросу Сребреницы

Вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил о шантаже со стороны главы МИД ФРГ Анналены Бербок в отношении стран, которые не собираются голосовать за принятие резолюции Генассамблеи ООН по Сребренице.

"Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, внучка Вальдемара [Бербока], награжденного сторонника Гитлера, угрожает и шантажирует представителей стран, которые не хотят признавать сербов народом, совершившим геноцид. Германия, чье второе имя - геноцид и Холокост, пытается силой убить сознание свободного мира", - приводит слова Вулина издание "Kurir".

Дед президента Сербии Александара Вучича, как отметил политик, был убит хорватскими нацистами - союзниками Гитлера.

"И Александар Вучич не будет стоять смирно перед немецкой державой", - сказал Вулин.

По словам вице-премьера, несмотря на то что Бербок навязывает резолюцию "бывшим и нынешним колониям Германии", фактом остается то, что она является внучкой нациста, а Вучич - внуком жертвы концлагеря Ясеновац.

Потери Сербии за время оккупации в ходе Второй мировой войны составили до 30% населения - около 1,7 млн человек. Большие потери сербский народ понес в нацистских концлагерях: только в системе лагерей смерти Ясеновац были уничтожены до 700 тыс. человек.

Проект резолюции состоит из семи пунктов, первый из которых "постановляет провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно". В документе также содержится положение о безоговорочном осуждении любого отрицания геноцида в Сребренице. Проект включает просьбу к генсеку ООН "учредить информационно-просветительскую программу под названием "Геноцид в Сребренице и Организация Объединенных Наций" и приступить к ее реализации с подготовки к 30-й годовщине в 2025 году". ГА ООН рассмотрит этот проект в четверг.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что резолюция по геноциду в Сребренице, продвигаемая в Генеральной Ассамблее постпредами Боснии и Герцеговины и ряда западных государств, не имеет ничего общего с увековечением памяти о жертвах событий тех дней, Россия выступает против этого документа.