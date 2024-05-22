Латвийское телевидение отменило дебаты перед выборами в ЕП на русском языке

В Латвии отменили дебаты на русском языке перед выборами в Европарламент. Об этом заявила главный редактор компании «Латвийское телевидение» Сигита Роке.

По ее словам, решение было согласовано с редакционным советом.

— Стремясь донести до различных групп общества достоверную и разнообразную информацию о выборах, было решено транслировать дебаты под модерацией журналистов с представителями партий или партийных объединений не только на латышском, но и на русском языке, — сказала Роке.

По ее словам, во время планирования в редакции не предвидели реакцию, которую перед выборами в Европарламент вызовет приглашение русскоязычных кандидатов в депутаты к участию в дебатах.

Роке добавила, что позже она прислушалась к мнению общественных групп и специалистов, которые решили, что «дебаты с кандидатами на пост депутатов Европарламента на русском языке надо отменить», передает телеканал LTV.

В другой прибалтийской стране также проходят выборы. Так, на прошлой неделе Гитанас Науседа, действующий президент Литвы, победил в первом туре выборов главы государства.