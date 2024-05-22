Польша выступила за двухгосударственное решение по Палестине

Варшава продолжает придерживаться двухгосударственного решения по Палестине. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Reuters.

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«Мы поддержим усилия верховного представителя Европейского союза и других стран, которые считают, что необходимо какое-то долгосрочное, стабильное решение», — заявил глава МИД.

Сикорский добавил, что для урегулирования палестино-израильского конфликта «стабильным, долгосрочным решением будет существование двух государств».

Ранее Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестину независимым государством. Официальное решение вступит в силу 28 мая.