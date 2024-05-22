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Минобороны Италии рассказало о состоянии госпитализированного главы ведомства

Минобороны Италии опубликовало сообщение о состоянии здоровья главы военного ведомства Гуидо Крозетто. Об этом сообщает РИА «Новости».

Минобороны Италии рассказало о состоянии госпитализированного главы ведомства
© globallookpress.com

Согласно сообщению, Крозетто пробудет в больнице до конца недели. При этом само состояние главы итальянского Минобороны не вызывает опасений у медиков.

«Хотя клиническая картина и проводимые обследования не вызывают опасений, министр останется в больнице еще на несколько дней лишь в качестве меры предосторожности», — сказано в сообщении.

Ранее Крозетто резко стало плохо во время заседания Верховного совета обороны Италии — министр был доставлен в больницу на скорой помощи. Позже стало известно, что у Крозетто обнаружили воспалительное поражение тканевой оболочки сердца.

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