Нетаньяху выступит с речью в конгрессе США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время выступит с речью на совместном заседании обеих палат конгресса США. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, передаёт РИА Новости.

По его словам, данное событие продемонстрирует мощную поддержку израильского правительства со стороны Вашингтона «в этот трудный период».

Ранее Нетаньяху отверг признание палестинской государственности европейскими странами.

Также он намекнул на план военного контроля над Газой в случае победы над ХАМАС.