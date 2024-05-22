Байден выступил против одностороннего признания независимости Палестины

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что президент США Джо Байден выступил против признания независимости Палестины другими странами в одностороннем порядке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Как уточнил источник, Байден поддерживает двухгосударственное решение по Палестине. По мнению американского президента, путь к созданию палестинского государства лежит через прямые переговоры между сторонами.

«Президент решительно поддерживает двухгосударственное решение, он делал это на протяжении своей карьеры. <...> Он считает, что палестинское государство должно быть создано путем прямых переговоров между сторонами, не путем одностороннего признания», — сообщает источник.

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