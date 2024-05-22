В больнице Словакии рассказали о состоянии Фицо

Состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения остается серьезным, но стабильным. Об этом сообщили в больнице города Банска-Быстрица, где он находится на лечении, передает «РИА Новости».

«Состояние пациента серьезное, но стабилизированное», — указали там.

На консилиуме врачей, который прошел 22 мая, был подтвержден выбранный для Фицо план лечения.

Напомним, что покушение на премьера Словакии было совершено 15 мая, когда он вышел к общественности после заседания правительства страны в Гандлове. Стрелявшего в него задержали, им оказался 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Причиной поступка стал политический мотив.

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До этого Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО. В премьера попало четыре пули, одна из которых пробила ему желудок. В настоящее время Фицо находится в сознании и его состояние постепенно улучшается.