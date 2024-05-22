Польский журналист Эдвард Карольчук заявил, что победа России в конфликте на Украине обеспечит стабильный мир Центральной Европе. Об этом он написал в своей статье для Myśl Polska.

Согласно мнению журналиста, победа России в конфликте поможет странам Европы вырваться из зависимости от США и вернуть себе суверенитет.

«Главная угроза странам Европы, и особенно Центральной Европы, – это отсутствие суверенитета в принятии собственных решений во внутренней и внешней политике. Произошла практическая демилитаризация, деиндустриализация и зависимость от поставок из-за границы. Поэтому, чтобы восстановить суверенитет европейских стран, <...> необходимо, прежде всего, восстановить их суверенитет и вырваться из-под господства США», — заявил он.

Карольчук также добавил, что сторонам не следует спешить с подписанием мирных соглашений, чтобы «не предавать жертв конфликта». Вместо этого журналист призвал обеспечить безопасность всех вовлеченных в конфликт стран.

«Это война (конфликт на Украине — прим. ред.) за форму будущего международного сотрудничества и роль в нем стран Центральной Европы, которые могут много выиграть, только будучи суверенными и независимыми от интересов международных корпораций», — добавил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина ищет варианты дипломатического урегулирования конфликта без прямого диалога с Россией.