МИД Белоруссии назвал страны, пытающиеся возглавить антибелорусскую повестку

Польша, Чехия и прибалтийские страны пытаются возглавить антибелорусскую повестку Запада. Об этом говорится в заявлении МИД Белоруссии. ТАСС

Белорусские дипломаты отметили, что указанные страны выбрали политику разрушения дружественных связей между народами государств. Новые ограничения и распространение дезинформации о ситуации в Белоруссии не поддаются объяснению, отметили в дипведомстве. RT на русском

Там отметили, что Белоруссия рассчитывает на возвращение Европейского союза к диалогу с Минском. «Рассчитываем, что страны ЕС впредь будут трезво и взвешенно оценивать информацию своих партнеров о якобы исходящих от Беларуси угрозах и придут к пониманию безальтернативности возврата к диалогу с Минском в интересах стабильности и безопасности всего региона», — заявили во внешнеполитическом ведомстве республики. Lenta.ru